وزير الاتصالات يتفقد عددا من المشروعات بقرى حياة كريمة فى القليوبية ..صور

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر .

وأكد وزير الاتصالات، خلال جولته التفقدية، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها للوقوف على أحدث معدلات الانجاز والتقدم المتحقق وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمنى المحدد وتذليل العقبات التى قد تواجه أعمال التنفيذ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاءهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم.

وأشار طلعت إلى أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهى تحديث مكاتب البريد وتطويرها وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الالياف الضوئية وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.

1b2cd67b-ffa9-459c-87b8-777b65f541a4

2cd0bd38-5f6c-481c-8907-abf5d1759597