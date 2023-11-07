بحماية مشددة من قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، بأن 61 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.

يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الوحشي علي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ارتفعت حتى الآن إلي أكثر من 10 آلاف شهيد.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفع إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، إلى أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250.