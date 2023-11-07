برنامج رجال يد الأهلي قبل مواجهة النور السعودي في السوبر جلوب

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة النور السعودي المقرر لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على صالة الدمام، في أولى مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة «السوبر جلوب».



بدأ برنامج الأهلي في الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار، ويعقد المدير الفني بالڤيديو مع اللاعبين في العاشرة صباحًا لمناقشة الأمور التكتيكية والخططية الخاصة بالمباراة.

يغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة والنصف ظهرًا إلى الصالة الخضراء بالدمام، لخوض أولى مبارياته أمام النور السعودي، وكان الفريق قد أدى مرانه أمس على ذات الصالة.



يترأس بعثة رجال يد الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.



يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني