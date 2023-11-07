قضاة مجلس الدولة.. استعدادات ضخمة في قصر الأميرة فوقية لحلف اليمين

تستعد إدارة مجلس الدولة، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.

وذلك داخل قاعة الأميرة فوقية بمجلس الدولة وسط حضور صحفي و إعلامي كبير محلى ودولى من داخل مجلس الدولة .



واستعدت قاعة الأميرة فوقية لاستقبال القضاة و عائلتهم للاحتفال بالعرس الذى يبدأ بكلمة للمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ثم التهنئة منقيادات مجلس الدولة.

والاحتفال بالأغاني الوطنية و عرض بعض من إنجازات مجلس الدولة ثم ينتقل القضاة من قاعة الاحتفالات إلى قاعة الأميرة فوقية لحلف اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الدولة.

وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

1 - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

2 - الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

3 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

4 - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم إلى سكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.