عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد محمد ابومصبح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن القطاع يحتاج، بجانب المساعدات الغذائية والأدوية والطبية، إلى الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومعالجة الجرحى، وهو ما لم يعد ممكناً "بسبب التعنت الإسرائيلي"، مؤكداً أن هذا هو أهم مشكلة تواجه الهلال الأحمر الفلسطيني حالياً.

وقال في تصريحات لقناة العربية  "التحدي الأكبر هو نقل الجرحى خارج غزة لعلاجهم بسبب نقص المستلزمات الطبية وصعوبة إجراء بعض العمليات الجراحية في المستشفيات بالقطاع"، مطالباً بتوفير ممرات إنسانية آمنة غير مقيدة ولا مشروطة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للمستشفيات والنازحين.

وذكر أبو مصبح، أن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلّم منذ 21 أكتوبر الماضي وحتى الآن، عبر معبر رفح، 569 شاحنة تحمل مساعدات طبية وغذائية، بما يعادل 33 شاحنة يومياً، مؤكدا أن هذا الرقم غير كاف لتلبية احتياجات سكان القطاع الذين يحتاجون لنحو 200 شاحنة يومياً.

وأشاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بدور مصر في تقديم المساعدات للقطاع.

ولفت إلي أن المخزون الاستراتيجي من المواد الطبية بالقطاع ينذر بالخطر لأن حجم الإصابات والضحايا أكبر بكثير، مؤكدا أن المولدات البديلة للطاقة تحتاج إلى قطع للصيانة، وهو أمر غير متوافر نظراً للحصار الذي تفرضه إسرائيل.

وأضاف أن هذه المولدات تحتاج أيضاً للوقود، مستدلاً بأن مخزون الوقود الخاص بمستشفى القدس مثلاً سينفذ خلال 48 ساعة، وبعدها ستتوقف أجهزة الإنعاش وحضانات الأطفال وغرف العناية المركزة عن العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 93 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوقود في مستشفى القدس ينفد بعد 48 ساعة

ترشيحاتنا

4 مشاهد تؤكد حدوث انفلات معركة كبرى بالمنطقة..هل من عاقل يوقف الكارثة؟

حلق بالأذن وطلاء أظافر وخاتم.. سعد لمجرد يثير الجدل فى حفل بأبو ظبى

أثناء حلف اليمين.. رسالة رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد

سي إن إن: العالم ينقلب على إسرائيل لحربها على غزة وقتلها الأطفال

الوزير يوقع اتفاقيات في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات

بفيديو وكلمات مستفزة.. أفيخاي أدرعي يوجه نداءا عاجلا لسكان غزة بالعربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزة لا تنام.. مقطع فيديو قصير يرصد كيف يعيش الفلسطينيون بالليل

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

فيديو

إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية .. ماذا جاء في التقرير الطبي الأخطر؟ «فيديوجراف»

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ