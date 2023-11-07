مجلس الشيوخ: القيادة تتبع أسلوب الدبلوماسية الرشيدة لحل الأزمة بقطاع غزة

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ بداية الأزمة في غزة ومصر تتبع أسلوب الدبلوماسية الرشيدة، والتي تستهدف تحقيق مكاسب، دون أي خسائر.

وأضاف محمود القط، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”: “الجانب الإسرائيلي تعمد القيام باستفزازات كثيرة لمصر، لكي نتحول من طرف محايد، يسعى إلى الإصلاح والسلام، إلى أحد أطراف الأزمة”، معقبا: “العالم لم يكن يتحدث عن إبادة الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “مصر لعبت دورا هاما في جذب أنظار العالم لما يحدث من إبادة داخل القطاع، حيث قامت مصر بأكثر من 30 اتصالا بين زعماء وقادة العالم، لمعرفة الرؤية المصرية”.

واستطرد: “مصر نجحت في إظهار الجانب الفلسطيني، الذي يتعرض شعبه لإبادة جماعية”، منوها إلى أن الهدف الأساسي من مؤتمر القاهرة للسلام، هو جذب أنظار العالم للحرب في غزة.



