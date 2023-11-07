محمود القط: مؤتمر القاهرة للسلام جذب أنظار العالم لما يحدث داخل غزة

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ بداية الأزمة في غزة ومصر تتبع أسلوب الدبلوماسية الرشيدة، والتي تستهدف تحقيق مكاسب، دون أي خسائر.

وأكمل “محمود القط” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”:أن مؤتمر القاهرة للسلام ناشد بضرورة حل الدولتين، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لأن قطع سبل الحياة عليهم، ومنع التهجير القسري لهم.

وأضاف: مصر نجحت في إظهار الجانب الفلسطيني، الذي يتعرض شعبه لإبادة جماعية، منوها بأن الهدف الأساسي، من مؤتمر القاهرة للسلام، هو جذب أنظار العالم للحرب في غزة.



وأوضح أن الشعوب ضغطت بشكل كامل على الغرب والولايات المتحدة، ولذلك نأمل أن يكون هناك هدنة للحرب داخل القطاع، مما يترتب عليه وقف إطلاق النار.