محافظ القاهرة يتفقد مستشفى عين شمس.. شاهد

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى عين شمس العام لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى إطار الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، خاصة فى مجال الرعاية الطبية.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية بمخزن المستشفى، وتواجد أرصدة بمخزن الطوارئ للتعامل مع أى حادث مفاجئ.

كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوى، والعيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى التى تقدم خدمة طبية لسكان حى عين شمس والمناطق المجاورة له، حيث يضم المستشفى 22 عيادة خارجية فى جميع التخصصات، ويتردد عليها ما يقارب 2000 مواطن يوميًا، كما تستقبل الطوارئ حوالى 1500 مواطن لتلقى الإسعافات العاجلة.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بالجهد الذي تقوم به الأطقم الطبية في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجها الأطباء وأطقم التمريض بالعمل على راحة المرضى وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور طارق العرينى، مدير مستشفى عين شمس العام، والدكتور طارق إدريس، مدير الشئون العلاجية والمستشفيات، وعدد من القيادات.

ويقع مستشفى عين شمس العام على مساحة 8500 م2 ويحتل المبنى مساحة 4500 م2 منها، وباقى المساحة حدائق وفراغات، والمستشفى مكون من 5 أدوار ويقدم الخدمة الطبية لما يقارب 4 ملايين مواطن بأحياء عين شمس ومصر الجديدة والزيتون والمناطق المجاورة لها.

كما يقدم المستشفى الخدمة الطبية فى جميع التخصصات كالجراحة وغسيل الكلى، وحضانات للأطفال المبتسرين، وبالمستشفى أول مجمع رعايات على مستوى الجمهورية يضم 100 سرير، ويعمل به حوالى 1200 فرد ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وأطباء أسنان وإداريين.