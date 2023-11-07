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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول في الجمعية العمومية غير العادية: زيادة رأس مال شركة جاسكو للتوسعات

الجمعية العامة غير
الجمعية العامة غير العادية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " ، حيث أقرت الجمعية العامة للشركة زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع ، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة لإضافة الأنشطة الخاصة بالهيدروجين  ، وفصل ونقل ثانى أكسيد الكربون الى نشاط الشركة المسئولة عن الأنشطة الخاصة بإدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعى .


و أكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع  على أهمية  التوسعات التي تشهدها الشبكة القومية للغاز الطبيعى التي تعد خطوطها الممتدة من شمال مصر الى جنوبها ومن شرقها الى غربها بمثابة الشرايين الرئيسية لتوفير امدادات الطاقة للبلاد لتغذية قطاعات الاستهلاك الحيوية  في ظل التنامى المستمر لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود ، لافتاً الى حرص قطاع البترول على العمل بالتوازى لمواكبة التغيرات السريعة في منظومة الطاقة و التوجهات القومية للدولة المصرية لتنمية مصادر الهيدروجين والإعداد وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك .


و استعرض المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو التعديلات الخاصة بمواد النظام الاساسى للشركة وتشمل زيادة رأس المال المرخص به من 325 مليون دولار الى 500 مليون دولار ، و إضافة أنشطة إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك منشأت وخطوط ومرافق ومعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء وتصدير واستيراد الهيدروجين وكذا فصل ونقل ثاني أكسيد الكربون والقيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الشركة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .


كما استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها وفى مقدمتها توسعات محطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور 5 ، 6 بتكلفة استثمارية 190 مليون دولار والتي تهدف لزيادة كميات الغاز الطبيعى المنقولة الى جنوب مصر لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات المنزلية والصناعية والكهرباء و مجمع انوبك الجديد لإنتاج السولار بأسيوط  ، وكذلك توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التي تشمل انشاء خط الإنتاج الرابع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يومياً،  وبتكلفة استثمارية 450 مليون دولار من خلال ائتلاف شركتى انبى وبتروجت لزيادة قدرة المجمع على استغلال كل كميات الغاز الطبيعى المنتجة من حقول الصحراء الغربية ومنطقة شمال الإسكندرية في فصل المشتقات ذات القيمة الاقتصادية العالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد الغاز الطبيعى .

وزير البترول الجمعية العامة غير العادية المصرية للغازات الطبيعية الصحفي مايكل عياد جاسكو الهيدروجين الشبكة القومية للغاز الطبيعى طارق الملا

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