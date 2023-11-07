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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يبحث مع رئيس اتحاد الكونغ فو استعدادات المنتخب لبطولة العالم

صدى البلد

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، استعدادات المنتخب الوطني لبطولة العالم للكونغ فو بأمريكا، وذلك خلال لقائهما صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تملك عددا كبيرا من الصروح الرياضية المتميزة والمتطورة، مما انعكس بشكل كبير علي ثقة الاتحادات الدولية بمختلف الألعاب على إسناد كبرى البطولات إلى مصر، نظرا للخبرات الكبيرة والثقة الكبيرة بمصر من قبل  الاتحادات الدولية. 

وأشاد صبحي بالدور الذي يلعبه الاتحاد المصري لنشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين لها، مشيراً إلى مساندة الاتحاد فى إعداد الأبطال الرياضيين والمشاركة فى المعسكرات والبطولات الدولية.

من جانبه، قدم الكابتن شريف مصطفى الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على متابعته المستمره ودعمه للاتحاد، وسعيه لتوفير جميع الامكانات في سبيل نشر اللعبة، ومساندته للإتحاد لتنفيذ برامجه التدريبية ومعسكرات اللاعبين.

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