وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية يتفقدان مدرستي التربية الفكرية والنور للمكفوفين ببنها

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدرسة النور للمكفوفين بمدينة بنها، وكذلك مدرسة التربية الفكرية بمدينة بنها.



وتابع الوزير والمحافظ أعمال تجهيز معامل الوسائط بالأجهزة الحديثة من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تجهيز كل معمل ب 5 اجهز للحاسب الالي، وكذلك برامج ناطقة للشاشة، وأيضا طابعات بطريقة برايل.

وأكد وزير الاتصالات خلال الجولة، أن الوزارة تسعى جاهدة لدعم الأشخاص ذوي الهمم علي مستوى الجمهورية، وتحديدا مدارس التربية الفكرية والنور للمكفوفين بالمحافظات المختلفة، من خلال مد تلك المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة والمساعدة علي التحصيل العلمي بكل مبسط وسهل.



وأكد وزير الاتصالات، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها للوقوف على أحدث معدلات الانجاز والتقدم المتحقق وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمنى المحدد وتذليل العقبات التى قد تواجه أعمال التنفيذ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاءهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم.



وأشار طلعت، إلى أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهى تحديث مكاتب البريد وتطويرها وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الالياف الضوئية وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.