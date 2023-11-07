استشاري طب الأطفال يكشف أسباب ضعف جهاز المناعة

أكد الدكتور خالد أبو بكر، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن جهاز المناعة يعد صمام أمان هو صحة الإنسان، ويعد حائط الصد والجيش الذي يحمي الجسم من الأمراض والبكتيريا والفيروسات.

وقال خالد أبو بكر، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز النجار”، إن الجهاز المناعي يعطي القدرة على الشفاء بدون علاج، لكن هناك عوامل خارجية وعادات خاطئة وطعام غير صحي تؤدي إلى حدوث خلل بجهاز المناعة، وهو ما يسبب الأمراض.

مخاطر على صحة الإنسان

وتابع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب يؤثر على جهاز المناعة ولها مخاطر على صحة الإنسان.