أحمد فتوح يصل الزمالك وبدء التحقيق معه..تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن وصول أحمد فتوح الزمالك وبدء التحقيق معه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"أحمد فتوح يصل الزمالك وبدء التحقيق معه".

ووجه الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة شديدة اللهجة لـ اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر قائلا:" اللي عملته غير مقبول.. وأن اللاعبين لا تشعر بقيمة النعمة التي معها".

وأوضح أن هناك بعض اللاعبين كانت تتمنى ارتداء ملابس الأندية التي تعلب فيها حاليًا، وما يفعله البعض هو استهتار، معلقًا :" انت مستهتر بأكل عيشك".

وتابع بشأن خروج فتوح من معسكر نادي الزمالك قبل المباراة الأخيرة قائلا:" لو عايز تخرج من المعسكر أخرج في الأيام العادية وليس في يوم المباراة".

وأضاف لاعب نادي الأهلي السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن لاعبي هذه الفترة يحصلون على أموال كثيرة، ولكن الكرة قد يحدث بها مشكلة في وقت