مصر الحديثة بالشرقية يعقد لقاء بعنوان «تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة»

عقد حزب مصر الحديثة بالشرقية ، لقاء توعوي لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والفتيات في الإنتخابات الرئاسية القادمة ، بمقر الأكاديمية الدولية العربية بالزقازيق ، بحضور بشير حافظ أمين تنظيم حزب مصر الحديثة بالشرقية ، والدكتورة أمل سمير أمين العلاقات العامة ، والدكتور محمد فوده أمين التدريب والتثقيف ، ومحمد فطيم أمين مساعد العمل الجماهيري ، والدكتور يسري السعدي أمين مساعد الإعلام ، والمحاسب أيمن العناني أمين مساعد المحليات ، والسيد مصطفى عضو الحزب ، وعدد من الشباب والفتيات.

وخلال اللقاء تحدث بشير حافظ أمين التنظيم بحزب مصر الحديثة بالشرقية عن مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وإنعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والإستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب والفتيات في المشاركة الإيجابية خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية ، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع وإستقراره في ظل الجمهورية الجديدة مؤكداً علي أن حزب مصر الحديثة بالشرقية ، يحرص دائماً على توعية وتثقيف الشباب والفتيات سياسياً ، وإبراز الأفكار التي تثري الروح الوطنية لديهم، وتعلي من قيمة الوطن، والتصدي بوعي لكل الأفكار الهدامة، وإفشال كل مخططاتها، للنيل من هذا الوطن.

وحث أمين التنظيم الشباب والفتيات على صنع قرارهم والتأهب للمشاركة الفعالة والايجابية وصنع مستقبلهم لمواصلة التمكين السياسي والمجتمعي والإستفادة من فرص الجمهورية الجديدة لتمكين الشباب ، مشيراً إلى عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة ، في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق ، لافتاً إلى أن نزول المصريين للإنتخابات هو رسالة موجهة للمجتمع الدولي أننا جميعاً علي قلب رجل واحد، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد فودة أمين التدريب والتثقيف ، على أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لديهم بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدراتهم في آليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.