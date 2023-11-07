حزب مصر أكتوبر يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية محبي مصر السلام ..صور

وقع حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بروتوكول تعاون مع جمعية محبي مصر السلام، برئاسة هاني عزيز، بهدف تنظيم ندوات ومؤتمرات في المجالات العملية والثقافية والدينية، والتبادل الثقافي والعلمي، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب الرئيسي بالتجمع.

كما يهدف البروتوكول، إلى إقامة الندوات واللقاءات والملصقات لتوعية المواطنين بأهمية السياحة والمحافظة عليها، ونشر الثقافة المصرية، والقيام بالأنشطة التي تهدف التي تهدف إلي حماية البيئة وتشجيع السياحة الدينية والعلاقات الثقافية الدينية والاجتماعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، أن الهدف من البرتوكول توسيع قاعدة التعاون مع الجمعية، وإثراء البحث الاجتماعي، والعلمي والثقافي والديني، وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع المصري.

في نفس السياق، أوضح هاني عزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مدة البرتوكول ثلاث سنوات، لافتا إلي أهمية العمل علي تشجيع السياحة.