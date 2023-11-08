قررت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ضم 6 آلاف أسرة بمحافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بواقع 250 ألف فرد صيادين وغير صيادين، فضلا عن إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد 4 أشهر، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة؛ لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال عقد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، لقاءً موسعًا بالصيادين، حيث استمعا إلى مطالب الصيادين ومشاكلهم بمقر مركز شباب العصافرة، وذلك بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين، حيث وجه الصيادون الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام بشخص الصياد والجهود الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة، وتواجد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية اليوم خير دليل على ذلك الاهتمام.

وأشارت الوزيرة إلى حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية؛ لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والعمل على حلها، وبحث سداد المتأخرات الخاصة بهم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023، مؤكدة أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

برنامج "كرامة"

كما قررت وزيرة التضامن ضم الصيادين في الفئة العمرية من (60 - 65) عامًا من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج "كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها محافظ الدقهلية، القافلة المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي (الحماية والرعاية والتنمية)، كما تفقدا القافلة الطبية، والتي يوجد بها عدد من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي الهمم من أسر الصيادين بمبلغ 150 ألف جنيه، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية بمبلغ 300 ألف جنيه يستفيد منه حوالي ألف أسرة من أسر الصيادين بواقع 300 جنيه لكل أسرة بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.

من جانبه.. قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير بحيرة المنزلة وإعادتها إلى سابق عهدها للحفاظ على الثروة السمكية وتأمين مصادر رزق للصيادين، مشيراً إلى أن البحيرة أصبحت مساحتها 250 ألف فدان بعد أعمال التكريك والتطهير بعد أن كانت مساحتها 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات عليها.

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا والنهوض بأسرهم، من خلال توفير العديد من البرامج لرفع مستوى الوعي لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والأفراد، قائلا "جئنا اليوم لنستمع إلى مشاكل الصيادين لحلها، والعمل على تلبية مطالبهم من خلال التمكين الاقتصادي وحصولهم على كافة الخدمات من خلال التمكين الاقتصادي وحصولهم على قروض حسنة وحل المشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج "تكافل وكرامة" والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنيه ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد وحصولهم على المعاش التأميني".

وثمن المحافظ دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة، ورفع درجة الوعي لديهم والنهوض بأسرهم، بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وتقع على حدود ثلاث محافظات هي (الدقهلية - دمياط - بورسعيد)، وكانت تبلغ مساحتها 750 ألف فدان، مع مرور السنين أصبحت 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات، وبعد توجيهات الرئيس السيسي بإزالة كافة التعديات داخل البحيرة أصبحت 250 ألف فدان، وتم الانتهاء من إنشاء طريق "الحزام الآمن" على شاطئ البحيرة بطول 83 كيلو مترا يربط بين محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد )، والهدف من إنشائه هو وقف نزيف التعدي على شاطئ البحيرة وتقديم خدمات للمواطنين.

وقامت محافظة الدقهلية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، وذلك لإجراء أعمال التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع أراضٍ مكتسبة من إنشاء طريق "الحزام الآمن" لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الصيادين (مراسي لخدمة الصيادين- ميناء للصيد- أسواق بيع أسماك بالجملة- أسواق خضراوات وفاكهة- حدائق- ملاعب- محطة تموين سيارات- مجمع مواقف)، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش ترفيهي بطول 3 كيلو مترات لخدمة أبناء مراكز الشمال الثلاث (المطرية والمنزلة والجمالية).

