بدء الإعلان عن جائزة أمل صابر للإبداع العلمي في الكيمياء الزراعية وتطبيقاتها

أعلنت الدكتورة أمل صابر عن التقدم لجائزتها للإبداع العلمي في مجال الكيمياء الزراعية وتطبيقاتها الحيوية وأنه تم فتح باب التقدم للحصول علي الجائزة في أكتوبر الماضي، ويتم إغلاق باب التقدم في ديسمبر القادم وطبقا لقرار مجلس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وطبقا للقرار ١٩٧ بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢٢ علي إنشاء جائزة باسم الأستاذة الدكتورة امل صابر محمد عويس بمركز البحوث الزراعية للإبداع العلمي للعام الحالي ٢٠٢٣وقيمة الجائزة عشرون الف جنية تمنح كل سنتين في مجال الكيمياء الزراعية وتطبيقاتها الحديثة علي النبات والمياة والتربة متضمنة المجالات الآتية



١-إنتاج وتكنولوجيا القطن المحاصيل البستانية .

٢-الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي ومحسنات التربة وقالت الأستاذة الدكتورة امل صابر انه يراعي في المتقدمين للحصول علي الجائزة ان يكون الإنتاج العلمي من البحوث ذات قيمة علمية وتشهد لة بالإصالة والقدرة علي الابتكار والا يكون قد سبق تقديم انتاجة العلمي للحصول علي نفس الجائزة او اي جائزة اخري من الاكاديمية ما لم يتضمن اضافة جديدة والا يتضمن الإنتاج العلمي إنتاجا سبق للمتقدم أن نال به درجة علمية ماجستير او دكتوراة وهذا بالإضافة إلي الا يتجاوز سن المتقدم عن ٤٠ عاما للتسجيل الدخول الي الرابط: https://drive.google.com/file/d/1mAEeMmWuO5xptRmH_sxmPCJhSSRKtesd/view?usp=sharing