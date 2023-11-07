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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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تعليم

جامعة سوهاج تنظم يومًا توعوياً لأهالي الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة

صدى البلد

نظمت وحدة أمراض التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج يوماً توعوياً لأهالى الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة، وذلك بمقر نادي الأطباء بالمحافظة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار دور الجامعة التوعوي والخدمي للمجتمع الخارجي، حيث تعتبر الإعاقة السمعية وزراعة القوقعة عند الأطفال من أكثر المشاكل الصحية المزعجة التي تواجه الأهل.

وأضاف انه تم خلال الفعاليات توعية الأهالي بطريقة التعامل مع الطفل زارع القوقعة بشكل صحيح ومناسب، وضرورة الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال.

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية إنه شارك في اليوم عدداً من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب بكلية الطب، بحضور أكثر من ١٠٠ مريض وذويهم من داخل محافظة سوهاج، ومحافظات أسيوط وقنا والقاهرة المترددين على وحدة أمراض التخاطب بالمستشفى الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة انه تم توعية الأهالي بالعوامل التي تؤدي الي حدوث ضعف السمع عند الاطفال وأهمها العامل الوراثي نتيجة زواج الأقارب، والاستفادة من مبادرات الدولة لاكتشاف قصور السمع المبكر عند الأطفال، وذلك إلى جانب أهمية الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الاطفال، لأهمية إجراء عملية زراعة القوقعة في سن مبكر.

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وأوضح ان كل الفحوصات اللازمة لعملية زراعة القوقعة تتم بواسطة عيادات زراعة القوقعة بالتأمين الصحي، والتي تكون تحت الإشراف الكامل لكلية طب سوهاج.

من جانبها أكدت الدكتورة أحلام عبد السلام رئيس وحدة التخاطب على الاهمية القصوى لمتابعة الطفل بعد العملية من ناحية تأهيل الجهاز بواسطة وحدة السمعيات بالجامعة، والتأهيل اللغوي للأطفال الذي يتم بمعرفه وحدة التخاطب.

وخلال اللقاء تم فتح باب المناقشة للرد علي استفسارات أهالي المرضى، كما تم توزيع إرشادات ورقية وهدايا  للأطفال وتوزيع شهادات تقدير لأهالي الأطفال الأبطال الذين جاهدوا ومازالوا يجاهدون حتى يصلوا إلى بر الأمان بأبنائهم.

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