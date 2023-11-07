اتحاد الجمعيات الخيرية الكويتية يطلق مبادرة لدعم 1000 يتيم من أبناء غزة

أطلق اتحاد الجمعيـات والمبـرات الخيريـة الكويتيـة ، تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت ، مبادرة لدعم 1000 من أبناء أهل غزة اليتامي الذين فقدوا عوائلهم ، نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم حيث يتوقع ان تبلغ اعداد اليتامي 30 ألف يتيم بقطاع غزة، ودعت المبادرة جميع الجمعيات والمبرات الخيرية بدولة الكويت والعالم العربي للاسهام والمشاركة فى دعم أهالي غزة .



جاء ذلك خلال مؤتمر «نحـو حيـاة كريمـة لأيتامنـا»، الذي يعقد بمدينة الكويت وينظمه اتحاد الجمعيـات والمبـرات الخيريـة الكويتيـة ، تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت ، وبحضور فراس سعود الصباح وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت ، والشيخ فهاد ماطر الملعبي ، والامير براك الفارس الخالدي ، والمهندس تامر الدويسري ووفود جمعيات خيرية من ٢٢ دولة عربية واوروبية وامريكا اللاتينية واسيا.

وقال فراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت ان رعاية وكفالة اليتيم يعد واحدا من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية والمتجذرة في صدارة أولويات دولة الكويت توارثتها حكومات الكويت منذ مطلع الستينات، مشيرا لدعم اللا محدود من القيادة السياسية ومن رئيس مجلس الوزراء الكويتي لهذه القضية.

وأضاف أن المؤتمر يأتي وسط شعور عام بالحزن لما يحدث من عدوان همجي على أهل قطاع غزة يقتل فيه الأبرياء وتسفك دماء الأطفال والنساء ويشرد ويهجر مئات الآلاف من الفلسطينيين، مضيفا أن رحلة عطاء الدولة الكويتية للأيتام تمتد لعقود من الزمان فهي راسخة في وجدان أهل الكويت العامرة قلوبهم بالخير، فحرصت الكويت على رعاية الأيتام من خلال وزارة الشؤون منذ عام 1961 ، معربا عن إنسانية الكويت ونجاحاتها في ميدان العمل الخيري ودور القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمبرات المؤسسات والهيئات الخيرية في تقديم الرعاية والخدمات إلى الأيتام من أبناء الكويت وفي ربوع المعمورة.

من جانبه قال حمــد زيــد البســيس رئيـس مجلـس إدارة مبرة العـوازم الخيريــة بالكويت ونائب رئيس المؤتمر ، ان دولـة الكويـت لعبت عبـر عـدة قـرون دورا متميـزا فـي الاهتمـام بالعمـل الخيـري، وقـد اهتمـت الكويـت برعايـة الأيتـام عبـر تاريخهـا، ونتيجــة للخبــرة الطويلــة التــي تمتعــت بهــا دولــة الكويــت فــي خدمــة ورعايــة الأيتــام، وتطبيقا لسياسة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصبحــت الكويت قبلــة لكل الراغبـين فـي الاسترشاد بتجربة الكويت، لمـا تمتلكـه مـن بـاع طويـل منـذ نحـو 40 عاما.

من جانبه أكد عبد العزيز الزايد رئيس المؤتمر ان المؤتمر يلامس واحدا من اهم القضايا الاجتماعية والانسانية ، ويتزامن مع ماتمر به الأمة الإسلامية من حروب كوارث نتج عنها المزيد من المشردين والايتام ، مشيرا الي أن العدوان الإسرائيلي الغاشم خلف أعدادا كبيرة من الايتام الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بلا عائل، الامر الذي يحملنا جميعا مسؤولية الحفاظ علي هؤلاء الايتام وتوفير سبل العيش لهم خاصة فى ظل صمت المنظمات الدولية وعجزها عن توفير الحماية لهم .