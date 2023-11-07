عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتحاد الجمعيات الخيرية الكويتية يطلق مبادرة لدعم 1000 يتيم من أبناء غزة

وزير الشؤون الاجتماعية
وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي

أطلق اتحاد الجمعيـات والمبـرات الخيريـة الكويتيـة ، تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت ، مبادرة  لدعم 1000 من أبناء أهل غزة اليتامي الذين فقدوا عوائلهم ، نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم حيث يتوقع ان تبلغ اعداد اليتامي 30 ألف يتيم بقطاع غزة، ودعت المبادرة جميع الجمعيات والمبرات الخيرية بدولة الكويت والعالم العربي للاسهام والمشاركة فى دعم أهالي غزة  .

جاء ذلك خلال مؤتمر «نحـو حيـاة كريمـة لأيتامنـا»، الذي يعقد بمدينة الكويت وينظمه اتحاد الجمعيـات والمبـرات الخيريـة الكويتيـة ، تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت ، وبحضور فراس سعود الصباح وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت ، والشيخ فهاد ماطر الملعبي ، والامير براك الفارس الخالدي ، والمهندس تامر الدويسري ووفود جمعيات خيرية من ٢٢ دولة عربية واوروبية وامريكا اللاتينية واسيا.

وقال فراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت ان رعاية وكفالة اليتيم يعد واحدا من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية والمتجذرة في صدارة أولويات دولة الكويت توارثتها حكومات الكويت منذ مطلع الستينات، مشيرا  لدعم اللا محدود من القيادة السياسية ومن رئيس مجلس الوزراء الكويتي لهذه القضية.

وأضاف أن المؤتمر يأتي وسط شعور عام بالحزن لما يحدث من عدوان همجي على أهل قطاع غزة يقتل فيه الأبرياء وتسفك دماء الأطفال والنساء ويشرد ويهجر مئات الآلاف من الفلسطينيين، مضيفا أن رحلة عطاء الدولة الكويتية للأيتام تمتد لعقود من الزمان فهي راسخة في وجدان أهل الكويت العامرة قلوبهم بالخير، فحرصت الكويت على رعاية الأيتام من خلال وزارة الشؤون منذ عام 1961 ، معربا عن إنسانية الكويت ونجاحاتها في ميدان العمل الخيري ودور القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمبرات المؤسسات والهيئات الخيرية في تقديم الرعاية والخدمات إلى الأيتام من أبناء الكويت وفي ربوع المعمورة.

من جانبه قال حمــد زيــد البســيس رئيـس مجلـس إدارة مبرة العـوازم الخيريــة بالكويت  ونائب رئيس المؤتمر ، ان دولـة الكويـت لعبت عبـر عـدة قـرون دورا متميـزا فـي الاهتمـام بالعمـل الخيـري، وقـد اهتمـت الكويـت برعايـة الأيتـام عبـر تاريخهـا، ونتيجــة للخبــرة الطويلــة التــي تمتعــت بهــا دولــة الكويــت فــي خدمــة ورعايــة الأيتــام، وتطبيقا لسياسة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وولي العهد  مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصبحــت الكويت قبلــة لكل الراغبـين فـي الاسترشاد  بتجربة الكويت، لمـا تمتلكـه مـن بـاع طويـل منـذ نحـو 40 عاما.

من جانبه أكد  عبد العزيز الزايد رئيس المؤتمر ان المؤتمر يلامس واحدا من اهم القضايا الاجتماعية والانسانية ، ويتزامن مع ماتمر به الأمة الإسلامية من حروب كوارث نتج عنها المزيد من المشردين والايتام ، مشيرا الي أن العدوان الإسرائيلي الغاشم خلف أعدادا كبيرة من الايتام الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بلا عائل، الامر الذي يحملنا جميعا مسؤولية الحفاظ علي هؤلاء الايتام وتوفير سبل العيش لهم خاصة فى ظل صمت المنظمات الدولية وعجزها عن توفير الحماية لهم .

IMG-20231107-WA0022
IMG-20231107-WA0022
العدوان الإسرائيلي الغاشم الشئون الاجتماعية العدوان الإسرائيلي الوزراء الكويتي رئيس مجلس الوزراء الكويتي مجلس الوزراء الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

ترشيحاتنا

صندوق مصر السيادي: نستثمر وفق دراسة الجدوى ونتوجه لصناعات النقل بالطاقة النظيفة

نقيب الأطباء: الوضع في غزة مأساوي والمجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم الاحتلال

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الأعلى لصناعة السيارات لبحث جذب الاستثمارات

مظاهرات لمنظمة الصوت اليهودي لوقف الإبادة الجماعية في غزة.. شاهد

قصة شركة تنوي الحكومة تأسيسها للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار.. التفاصيل كاملة

فلسطين.. مج.زرة جديدة في دير البلح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

فيديو

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

أسعار السجائر الجديدة | بدء التطبيق من اليوم .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ