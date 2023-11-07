فيديو مثير لترامب يروي فيه قصة ضرب صواريخ إيرانية لقواعد أمريكية

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال احتشاد انتخابي لتأييده خلال سعيه للرئاسة مرة أخرى، عن قصة الصواريخ التي أطلقتها إيران على قواعد أمريكية وقت حكمه، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وكشف ترامب إنه جرى اتصال من إيران ذكرت فيها أنها ستضرب قاعدة عسكرية أمريكية في الأراضي العراقية ردا منها على الاستهداف الأمريكي لقادتها.

وحددت إيران عدد ١٨ صاروخا ستضرب بها القاعدة وأنها لن تكون مميتة لأنها لن تضرب القاعدة مباشرة ، وفق مزاعم ترامب.



وخلال تجمع حاشد في نيو هامبشاير، أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بسياسات إدارته بشأن إيران، قائلا إنها أضعفت حكومة إيران، وفق ما ذكرت صحيفة أوستن أمريكان ستاتس مان.

وفي اجتماع 23 أكتوبر في ديري، نيو هامبشاير، أشار ترامب إلى الجهود التي بذلت خلال رئاسته لتجويع الحكومة في إيران من العملات الأجنبية، على أمل إعاقة دعم البلاد للجماعات المسلحة.



وقال ترامب: "عندما توليت منصبي، كان لدى إيران 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. لقد حصلت إيران أموال كبيرة في عهد أوباما. وعندما غادرت، لم يكن لديهم أي شيء. لقد كانوا مفلسين… لقد كانوا مفلسين".

وقالت الصحيفة الأمريكية أن أرقام ترامب ليست دقيقة، لكن الاتجاه الهبوطي الذي حدث لايران لاقتصادها ولعملتها يظل صحيحا، حيث كان الهبوط أكثر دراماتيكية بنحو 60%.



في عام 2018، انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، والذي كان يقوم على تقليص إيران لجهودها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وكان خروج الولايات المتحدة من الصفقة يعني عودة تلك العقوبات إلى مكانها .

