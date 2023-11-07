شوشة: طفرة كبيرة في قطاعي الزراعة والتعليم بشمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على أن قطاعي الزراعة والتعليم بالمحافظة، يشهدان طفرة كبيرة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأضاف المحافظ، خلال استقبال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، في حضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد البحيري، نقيب المعلمين بشمال سيناء، وجمال الدح، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وعبد الحليم لاشين، نقيب الزراعيين بشمال سيناء، أن جميع مؤسسات الدولة تعمل علي تنمية شمال سيناء في شتي القطاعات وخاصة قطاعي الزراعة والتعليم.



وأشار المحافظ إلي إنشاء ١٠ تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء، من بينها ٦ تجمعات بمركز نخل و٤ تجمعات بمركز الحسنة، وتم تسليم كل منتفع منزل و٥ أفدنة جاهزة للزراعة، اذ أن التجمعات التنموية تعتبر مثالا حقيقيا للتنمية المستدامة على أرض سيناء وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.



لفت المحافظ إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.



قال المحافظ أنه تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدانا داخل شمال سيناء.

109مدارس:



أشار المحافظ الي أن قطاع التعليم يشهد طفرة كبيرة، حيث تم إنشاء عدد ١٠٩ مدارس على مستوي المحافظة منذ ٢٠١٤، تضم ١٢٦٣ فصلا تعليميا، لافتا إلى انه يجري حاليا تنفيذ ١٠ مدارس تضم ١١٦ فصلا تعليميا، ويجري التخطط مستقبلا لإنشاء ورفع كفاءة ٨٠ مدرسة تضم ٧٩٠ فصلا تعليميا لخدمة العملية التعليمية في شمال سيناء.



أشار المحافظ إلي أن جميع أنواع التعليم موجود في محافظة شمال سيناء، لافتا الي إنشاء مجمع تعليمي بمنطقة الخزان بالعريش يضم ٣ مدارس، وهي مدرسة للمتفوقين ومدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة تجريبية.



بدورهما أبدي نقيبي المعلمين والزراعة رغبتهما في المساهمة في تنمية سيناء كلا في تخصصه، حيث سيقوم نقيب المعلمين بايفاد قوافل تعليمية للمحافظة وتنفيذ دورات تدريبة للمعلمين، بينما سيقوم نقيب الزراعيين بإيفاد قوافل زراعية للمحافظة وتدريب المزارعين علي الأساليب الحديثة للزراعة والإرشاد الزراعي.