شاهد| هلع لإنقاذ من بقي حيا.. إبادة خان يونس في غارات إسرائيلية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، هلع لإنقاذ من بقي حيا.. هكذا بدا المشهد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس.

ووفقا للتقرير، استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة منازل سكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهرع عمال الإنقاذ للبحث عن ناجين وسط الركام.

