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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة الثانية.. حكاية «روحي فيك» تتصدر التريند

صدى البلد

حققت حكاية "روحى فيك" المكونة من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب"، نجاحا كبيرا منذ بداية عرضها، على شاشة قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

ودخلت الحلقة الثانية من حكاية "روحي فيك" التى تم عرضها مساء أمس، الاثنين، ضمن قائمة التريند على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تفاعل العديد من المشاهدين مع أحداث الحلقة المليئة بالتفاصيل التشويقية.

ونالت الحلقة الثانية إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعلا استثنائيا من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عبر حساباتهم الرسمية المختلفة، وذلك بسبب الإثارة والتشويق مع وجود أفكار مبتكرة بالعمل، وأيضًا جودة التصوير واختيار الديكور المناسب للقصة وغيرها.

وتدور قصة حكاية "روحي فيك" في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة التشويق والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذى يتم حلها وكشف أسرارها حلقة تلو الأخرى بالتوالى على مدار الـ 8 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

جدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب»، والتى تضم نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، ونور محمود، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، وهلا السعيد، وسمر مرسى، ومؤمن نور، ومحمد عبد العظيم، وريم رؤوف، وألفت إمام، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، وحسام فياض وآخرون، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

روحي فيك 55 مشكلة حب عائشة بن احمد محمد كيلاني

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