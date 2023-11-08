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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة "الاتصالات" في مبادرة حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية

صدى البلد

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجاري تنفيذها للوقوف على أحدث معدلات الانجاز والتقدم المتحقق وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمني المحدد وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال التنفيذ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاءهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم .

جاء ذلك خلال تفقده عدد من مشروعات الوزارة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر، بمرافقة محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، مشيرا إلى أن مشاركة الوزارة في مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهي تحديث مكاتب البريد وتطويرها وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.

كما تفقد وزير الاتصالات مدرسة we بطوخ ومدرسة النور للمكفوفين بمدينة بنها، وكذلك مدرسة التربية الفكرية بمدينة بنها، وتابع أعمال تجهيز معامل الوسائط بالأجهزة الحديثة من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تجهيز كل معمل بـ 5 أجهزة للحاسب الالي، وكذلك برامج ناطقة للشاشة، وأيضا طابعات بطريقة برايل .

وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لدعم الأشخاص ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، وتحديدا مدارس التربية الفكرية والنور للمكفوفين بالمحافظات المختلفة، من خلال مد تلك المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة والمساعدة علي التحصيل العلمي بكل مبسط وسهل.

وافتتح الوزير خلال الجولة مكتب بريد قرية ترسا بطوخ والمقام على مساحة 137 م وعدد الشبابيك 7 شبابيك ويقدم جميع الخدمات المالية والبريدية.
 

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