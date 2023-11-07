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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساعد وزير النقل: سنصل قريباً جدا للتصنيع والتصدير إلى أوروبا

لقاء اليوم
لقاء اليوم

اكد المهندس وجدي رضوان مساعد وزير النقل للسكك الحديدية والمترو، ان صناعة النقل من الصناعات الثقيله علي المدي البعيد، وأشار الي الصناعة تحتاج معايير معينة لنجاحها علي رأسها الإرادة وتوجه الدولة و بجانبها الفرصة وهي قدرة وشجاعة القطاع الخاص علي المغامرة المحسوبة وان استطيع ان أصنع محلياً وأن يصدر للخارج ويستفيد من موقع مصر من العالم.
جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر،  ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
واضاف ان من المعايير المهمة وهي التنافسية وليس معني ان تصنع محليا اننا سنأخذ منك الانتاج ولكن يجب ان تطبيق المعايير المطلوبه من حيث الجودة والسعر والمنافسة، واشار الي ان الشركات العالمية تتكلم حاليا رقم واحد ان يشتغل في مصر وأن يكون لهم قاعدة صناعية ينافس بها.

واوضح أن شركة الستوم تنفذ مصنعين في برج العرب، واحد منهم للأنظمة وهو هدفة الرئيسي التصدير لجنوب اوروبا، بالإضافة الي مصانع تالجو وكالوي في ابو راضي اساس إنشاءه التصدير ، واشار الي ان نيرك قدت عقد مع هيونداي روتيم، جيد جدا من حيث السعر والجودة  لتصنيع المترو و يحقق تصنيع ٣٠٪ محلي بشكل مباشر.
واشار الي ان المصانع في أوروبا تعتمد علي ٤٠٪ من خارج مصناعها، مؤكدا ان مصر ستصل قريباً جدا للتصنيع وستخرج المنتجات من مصر الي اوروبا.
واضاف ان الخط الثالث للمترو وفر 90 مليون دولار تكلفة اقتصادية على الصحة العامة للمواطنين لانه حسن البيئة المحيطة به، وفقا لأحد الدراسات التى اجريت على المشروع.
 

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