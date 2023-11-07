خلال اليوم.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى للمرة الثانية

اقتحم 42 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحم صباح اليوم أيضا 61 مستوطنا إسرائيليا ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.

يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الوحشي علي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ارتفعت حتى الآن إلي أكثر من 10 آلاف شهيد.