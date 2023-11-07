"وينك بابا".. شاهد طفل يستنجد بوالده بعد قصف الاحتلال منزله بغزة

استخرج الفلسطينيون طفلا من ركام منزله الذي دمره العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

ونقل الأهالي الطفل إلى المستشفى على الفور لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

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وبعد إنقاذه صاح الطفل "وينك يابا... وينك يابا"، حيث استنجد الطفل بوالده بعد أن قصف الاحتلال منزله في قطاع غزة.



ولا يعلم بعد ماذا جرى لوالد الطفل ولا باقي عائلته .

وقصف طيران الاحتلال خلال الساعتين الماضيتين مربعاً سكنياً في حي الزيتون وسط أنباء عن عدد كبير من الشهداء والإصابات.

كما ارتقى شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بمدينة غزة.

ايضا قامت طائرات الاحتلال باستهداف مركبة في منطقة الصفطاوي شمال القطاع واشتعال النيران فيها.

ووفق إذاعة صوت فلسطين فقد ارتقى شهداء وإصابات بقصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين على تقاطع "مفترق العيون مع الجلاء" بمدينة غزة.

عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو مغصيب في دير البلح وسط القطاع.

