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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"وينك بابا".. شاهد طفل يستنجد بوالده بعد قصف الاحتلال منزله بغزة

استنجاد طفل في غزة
استنجاد طفل في غزة بأبيه

استخرج الفلسطينيون طفلا من ركام منزله الذي دمره العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.
ونقل الأهالي الطفل إلى المستشفى على الفور لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

 

https://t.me/voppalestine/18258


وبعد إنقاذه صاح الطفل "وينك يابا... وينك يابا"، حيث استنجد الطفل بوالده بعد أن قصف الاحتلال منزله في قطاع غزة.


ولا يعلم بعد ماذا جرى لوالد الطفل ولا باقي عائلته .
وقصف طيران الاحتلال خلال الساعتين الماضيتين  مربعاً سكنياً في حي الزيتون وسط أنباء عن عدد كبير من الشهداء والإصابات.
كما ارتقى شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بمدينة غزة.
ايضا قامت طائرات الاحتلال باستهداف مركبة في منطقة الصفطاوي شمال القطاع واشتعال النيران فيها.
ووفق إذاعة صوت فلسطين فقد ارتقى شهداء وإصابات بقصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين على تقاطع "مفترق العيون مع الجلاء" بمدينة غزة.

عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو مغصيب في دير البلح وسط القطاع.
 

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