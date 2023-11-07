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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل الحالة الجوية.. أخر تطورات الوضع في غزة

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

12 درجة مئوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21
قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

بـ 31 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار السجائر تعلنها الشرقية للدخان
عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "هتبقى مفاجأة.. رئيس الشرقية للدخان يكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر المتوقعة خلال ساعات".

هذه هي قيمة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023
استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه  اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


الأونروا: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.. والوقود سينفد خلال أيام
قال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنّه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، فالكل مُعرض للقصف في أي لحظة سواء منشآت تتبع الأمم المتحدة أو مساجد أو شوارع أو كنائس أو أندية، حتى الذين نزحوا من شمال إلى جنوب قطاع غزة حيث قُتل منهم الكثير.

بعد التهديد بالنووي..الجامعة العربية تشكو الوزير الإسرائيلي لمجلس الأمن والامم المتحدة
وجه الدكتور أحمد أبو الغيط، رئيس جامعة الدول العربية، خطابين مطابقين لكل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول تصريح وزير التراث الإسرائيلي بخصوص إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة.
 

 

جيش الإحتلال الإسرائيلي: مقبلون على أيام قتال كثيرة
قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل مقبلة على أيام قتال كثيرة، وأن جيش إسرائيل سيتمتع بحرية نشاط دون قيود على تفعيل القوة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.
 

صممت للعمليات السرية.. الغواصة النووية الأمريكية «USS Florida» تصل منطقة الخليج
نقلت وكالة بلومبيرج عن مسؤولين أمريكيين، وصول الغواصة الهجومية USS Florida التي تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الخليج، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

مساعد وزير الهجرة يكشف تيسيرات مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. تفاصيل
قال صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون المصريين بالخارج، إن المرحلة الأولى من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج انتهت في شهر مايو، وكان هناك مطالبات كثيرة لعودتها مرة أخرى.
 

مجلس الشيوخ: القيادة تتبع أسلوب الدبلوماسية الرشيدة لحل الأزمة بقطاع غزة
قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ بداية الأزمة في غزة ومصر تتبع أسلوب الدبلوماسية الرشيدة، والتي تستهدف تحقيق مكاسب، دون أي خسائر.

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