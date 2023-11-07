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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص المحال العامة..تفاصيل

ترخيص المحال
ترخيص المحال

نظم  قانون المحال العامة اصدار ترخيص المحال لجميع انواع المحال واعطي فرصة لاصحابها لتقنين اوضاعهم، وفرض عقوبة علي طالب ترخيص المحال في حالة تقديم مستندات او معلومات غير صحيحة.

واكد قانون المحال، ان كل المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية ويعاقب من يتقدم بمعلومات خاطئة او علي خلاف الحقيقة طبقا لقانون العقوبات.

 ويتم تقديم طلب الترخيص المحال في  مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا  المنتشرة في المحافظات.

ويتتطلب الحصول علي ترخيص المحال مدة قدرها 90 يوما  من تقديم طلب الترخيص  وذلك شريطة ان يكون طالب الترخيص قد اتم استيفاء الاوراق المقدمة التي نص عليها قانون  المحال العامة.

 

المستندات المطلوبة لترخيص المحال 

 تقديم نموذج طلب الترخيص مرفة به ..

١ -صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل.

٢ -صورة من جواز السفر للاجانب بعد الاطلاع على الأصل بللاضافة الي ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

3 – توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه

4 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لا

تقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .

5 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار

6 – إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

7 – شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل

العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.

۸ – تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عـدم وجـود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

9 – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بها

المحل .

۱۰ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

۱۲ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات .

المستندات المطلوبة لترخيص المحال المستندات المطلوبة ترخيص المحال

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