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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. مج.زرة جديدة في دير البلح

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مج.زرة جديدة في دير البلح.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في مج.زرة بدير البلح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي البلاد والذي بدأ في ال 7 من أكتوبر الماضي الي 10328 شهيدا  

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بإستشهاد عشرات الفلسطينيين ، وإصابة آخرون بجروح، بجانب تدمير  عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ32 على التوالي.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الأسطل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 29 آخرين، بينهم حالات خطيرة، ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الأنقاض، كما لحقت أضرار كبيرة في المنازل المجاورة.

واستُشهد مواطن، وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة مقبل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة اصرف في منطقة معن شرق خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من عائلتي جرغون وبرهم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في سلسلة غارات استهدفت خمسة منازل في رفح فجر اليوم إلى أكثر من 25 شهيدا، وعشرات الجرحى.

واستهدفت غارات عنيفة منازل وشققا سكنية ورياض أطفال وطرقا وبنية تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء العشرات وإصابة آخرين بجروح، وما زال هناك مفقودون في محيط المكان، الذي تضررت فيه البنية التحتية بشكل كبير، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مباشر.

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