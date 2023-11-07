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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يعبر نفق تساؤلات غزة بـ بورصة لندن الدولية بذكاء

وزير السياحة و الآثار
وزير السياحة و الآثار خلال لقاء ببورصة لندن السياحية

تزال قضية قطاع غزة الفلسطيني تشغل حيز ضخم على الساحة الدولية والمحلية والإعلامية خلال مشاركة القطاع السياحي المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2923 والتى يشارك فيها وزير السياحة والآثار احمد عيسي ، حيث القت ظلالها على المشاركات من قبل الصحفيين والإعلاميين عن وضع السياحة المصرية في ظل تداعيات الأحداث في غزة.
قرابة الـ 3500 عارض من 184 دولة داخل صالات العرض بـ بورصة لندن الدولية للسياحة ، ينظرون الي الواجهة السياحية المصرية المصنفة بأنها أهم وجهات السفر حول العالم ، وتدور التساؤلات حول مدي تأثر الحراك السياحي الي مصر كنتيجة لتداعيات الأحداث في قطاع غزة .

بورصة لندن الدولية للسياحة 


وبنظارات على الجناح المصري المقام على مساحة 650 متر مربع بالإضافة إلي دور علوي 140 متر ،المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة ، تجد أغلب المشاركيين من القطاع السياحي المصري المقدر عددهم 62 جناح يضم 27 شركة و32 فندق وشركتين للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء متحمسين ولدية نظرة متفائة نحو إجراء تعاقدات تجارية للموسم السياحي المقبل .
ووصلتنا أجواء إيجابية عن المشاركة السياحية المصرية بـ بورصة لندن الدولية للسياحة ، والتي تهافت فيها منظمي الرحلات الأجانب على الجناح المصري للاعداد لتسيير رحلاتهم إلى المقصد المصري وطرح التساؤلات نحو أمن وامان السياحة في مصر والتي لاقت ردود منطقية حول ابتعاد مصر عن أي نقطة او تداعيات لما يحدث في غزة .

تداعيات غزة على سياحة مصر 


وشهدت الساعات الماضية طرح تساؤلات من الصحفيين و الإعلاميين الدوليين خلال مؤتمر صحفي على هامش بورصة لندن الدولية للسياحة ، حول مدي تأثر السياحة المصرية بتداعيات الأحداث الجارية في غزة ، و التي لاقت رد بزكاء من قبل وزير السياحة و الآثار والذى اعطي الصورة الحقيقية عن الأمان الذى يشهده السائحين في مصر عبر عرض فيديو للسائحين في مصر والتى لاقت ردود الوزير اعجاب المشاركين من اصحاب الشركات السياحية و الفنادق والحاضرين.
وتناول وزير السياحة والآثار في الرد توضيح على التخوفات حول الغاء الحجوزات والتي وصفت من قبل العارضين المشاركين بـ غير المخيفة لتكون مجرد تأجيلات ، والتخوفات لبعض العملاء وليس من قبل منظمى الرحلات ، بالإضافة الي هناك إجراءات بحثتها من تواصلها مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.

 

 

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