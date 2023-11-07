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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 الخميس

صدى البلد

تنطلق الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.

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وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجراءات التي تحددها.

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ولكل مـن استُبعد مـن الترشح أن يتظلم مـن هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسـبقية تقديـم طلبات الترشح، وتقـوم بإعلان هـذه القائمـة بطريـق النشر فـي الجريدة الرسمية، وفــي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل مـن اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

الجدول الزمنى

  • 18 ديسمبر 2023.. إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.
  • 19 ديسمبر 2023.. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة.
  • من 19 ديسمبر إلى 20 ديسمبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من 21 إلى 30 ديسمبر.. فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.
  • 4 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الخارج.
  • أيام 5 و 6 و7 يناير.. انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الداخل.
  • أيام 8و9و10 يناير.. انتخاب الإعادة في الداخل من  الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • 11 يناير.. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • 12 يناير..  بدء تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.
  • أيام 13 و14 يناير.. البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.
  • 16 يناير.. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية
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