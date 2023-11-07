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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البلوجر هنا ياسين: سيناء تعتبر الحصن الشرقي لمصر.. وقبلة للسياحة الدينية والعالمية

البلوجر هنا ياسين
البلوجر هنا ياسين

استضاف برنامج “ست الستات” البلوجر هنا ياسين، حيث قالت إنه تزور الأماكن السياحية المتواجدة في مصر وتقوم بتصويرها، مشيرة إلى أنها تعمل على تزويد السياح والمصريين بمعلومات شاملة عن تلك الأماكن.

 

وقالت هنا ياسين، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، إن سيناء في الحضارة البابلية تعني القمر، مؤكدة أن لها أكثر من معنى آخر منها الحجر.

 

وتابعت البلوجر هنا ياسين، أن سيناء تعتبر الحصن الشرقي لمصر، مؤكدة أن أي حاكم على مر العصور كان يهتم بتأمين سيناء، مؤكدة أن سيناء بها معبد حتحور، إضافة إلى قلعة صلاح الدين، والتي تطل على 4 دول عربية منها مصر والأردن وفلسطين والسعودية.

 

قبلة للسياحة الدينية

وأشارت هنا ياسين إلى أن سيناء بها 27 محمية طبيعية جذابة للسياحة العالمية، مؤكدة أن سيناء تعد أيضا قبلة للسياحة الدينية.

الأماكن السياحية سيناء البلوجر هنا ياسين مصر والأردن

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