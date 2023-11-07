خطفوه من ايد والدته.. قرار عاجل ضد صاحب مزرعة وأخرين في التجمع

أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات المباحث حول اختطاف شخص على يد صاحب مزرعة وآخرين في منطقة التجمع.





وكشفت التحقيقات الأولية أن صاحب مزرعة اتفق مع آخرين باختطاف شخص بسبب خلافات مالية مع شقيقة على ثمن فيلا في الجيزة.

واعترف المتهمين بإرتكاب الواقعة في التجمع الخامس، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبينها شقيق المجنى عليه مالك شركة إستثمار عقارى و إستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة.

وأكد صاحب المزرعة في التحقيقات أن شقيق المجني عليه قام بتسليمه أوراق مزوره لملكية الفيلا فإختمر في ذهنه إختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه في التجمع.

جريمة التجمع



وكان تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم قررت ، بأنه حال تواجدها رفقة نجلها "عامل" مقيم بذات العنوان أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين بإصطحاب نجلها داخل سيارة ميكروباص لم تتبين أرقام لوحاتها والإنصراف به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صاحب مزرعة ، سائق و5 آخرين يعملون بذات المزرعة ، تم ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه مالك شركة إستثمار عقارى مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب ، وإستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة ، وتسليمه أوراق مزوره لملكية الفيلا فإختمر في ذهنه إختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه ، وإحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة ، كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه.

وتم بإرشادهم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ، وبسؤاله إتهمهم بإختطافه وإحداث إصابته تم إتخاذ الإجراءات القانونية .