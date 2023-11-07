محافظ قنا: تجديد مستشفى أبوتشت العام يأتي ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة الصحية

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، أن مشروع إحلال وتجديد مستشفى أبوتشت العام يأتي ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في جميع المجالات، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى أبوتشت العام، اليوم / الثلاثاء/ تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها تجريبيا مطلع العام المقبل، رافقه نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، ومدير إدارة الأمراض المستوطنة بمديرية الصحة الدكتور راجي تواضروس، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت سيد تمساح ، ومسئولي الشركة المنفذة للمستشفى.



وتفقد محافظ قنا أقسام المستشفى للاطمئنان على مستوى التشطيبات وتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وشبكة الإطفاء الذاتي، وشبكات الغازات، مشددا على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ المستشفى طبقا للجدول الزمني المحدد، موجها بضرورة التنسيق مع القطاع العلاجي بوزارة الصحة لتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث وذلك بالتوازي مع أعمال التشطيبات النهائية بالمبني، استعدادا لبدء التشغيل التجريبي للمستشفى ليصبح صرحا طبيا متكاملا يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز أبوتشت.



وأوضح المحافظ أن المستشفى مقام على مساحة ٤٥٠٠ م، بسعة ١١٨ سريرا، كما يضم المستشفى ٢٢ عيادة و٣ صيدليات بقسم العيادات الخارجية، وكذلك غرفة أشعة مقطعية، وأشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى 5 معامل، وقسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات يضم ( ٤ غرف عمليات - ٦ أسرّة إفاقة، سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سريرا ) بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة.



وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف طريق نجع حمادي - أبوتشت الزراعي، موضحا أنه يجري رصف الطريق بطول 16 كم، بداية من قرية كوم البيجا حتى قرية أبوشوشة، بنسبة تنفيذ بلغت 25 %، موجها بسرعة نهو أعمال الرصف طبقا للخطة الزمنية المعلنه، وبمواصفات ومعايير الجودة، مؤكدا حرصه على إجراء جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها، سواء الطرق الإقليمية أو الداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح محافظ قنا أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبرامج تنمية الصعيد، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات به.



وفي سياق آخر، أطلق محافظ قنا أشرف الداودي، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأوضح الداودي - في بيان - أن محطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودي مقامة على مساحة 550 مترا، بقدرة 70 لتر/ثانية، وتتكون من محطة الرفع التي تضم 3 طلمبات، وشبكة انحدار بطول 11 ألفا و370 مترا، وخط طرد لصرف مياه المحطة إلى محطة رفع فاو قبلي بطول 670 مترا وقطر 315 مم.



وأشار المحافظ إلى عزم الدولة على توفير حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدا أن محافظة قنا تشهد كما كبيرا من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة، ويأتي على رأس تلك المشروعات، مشروعات الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى بعد عقود من عدم توافر الخدمة بها.

