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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مرتفع جوي.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد مازالت تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما عمل على حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية بالإضافة إلى الارتفاعات الطفيفة في قيم الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 2 درجة.

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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء


وأضافت «عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وبالتالي، سيستمر الطقس حتى درجة النهار حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية». 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية : «في فترة الليل، تنخفض قيم الحرارة يكون ملموسا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر، أي في فترة الفجر والصباح الباكر، وتكون الأجواء في هذه الفترة مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، والفارق بين قيم الحرارة نهارا وليلا يتجاوز 10 درجات في بعض المحافظات». 
 

الأرصاد الاحوال الجوية الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم برنامج صباح الخير يا مصر هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

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