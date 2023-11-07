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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلوا مليون.. استمرار نزيف إلغاء المتابعات على حساب بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

مازالت أصداء الخلاف بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام، بعد انتشار فيديو له يهين زميله بسبب اعتذاره عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، تؤثر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

بعد انتشار فيديو بيومي فؤاد، طالبت دعوات عبر السوشيال ميديا بمقاطعة مشروعه التجاري، وإلغاء المتابعات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

وبالفعل خلال 48 ساعة خسر بيومي فؤاد حوالي مليون متابع عبر حسابه على فيسبوك، بصورة سريعة جدا، وبلغ حتى الآن عدد متابعيه 9 مليون فقط. 

 

مصير الجزء الثامن من الكبير أوى  

 

حالة الجدل التى أثيرت خلال الأيام الماضية حول محمد سلام وبيومى فؤاد جعل الكثير من عشاق النجمين يتسائلون عن مصير تصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى وهل يشهد استبعاد أى من الطرفين أم لا ورغم خروج أحمد مكى يؤكد أن ليس هناك أى نية لاستبعاد محمد سلام من العمل ولكن حتى الآن مازالت التكهنات مستمرة وتطول الطرفين بيومى وسلام ولكن حتى الآن ليس هناك أى قرار حاسم بهذا الشأن وان كل منهما ضلع رئيس فى العمل الفنى. 

 

وفي أول رد فعل من محمد سلام، قام بإلغاء متابعة بيومي فؤاد عبر حسابه على تطبيق انستجرام، بينما ظل محتفظا بصورتهما قبل 3 سنوات، مع غلق خاصية التعليقات على الصورة.

 

بيومي فؤاد السوشيال ميديا الفنان بيومي فؤاد تطبيق انستجرام فيديو بيومي فؤاد مسرحية زواج إصطناعي

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