القضاء على البيروقراطية الأبرز|برلمانية توضح فوائد إسناد إدارة بعض الموانئ للقطاع الخاص

أشادت سمر سالم عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بقرار مجلس الوزراء بشأن إسناد إدارة بعض الموانئ والقطاعات التابعة له للقطاع الخاص، قائلة: "خطوة على الطريق الصحيح للقضاء على البيروقراطية".

إحداث تطوير كبير فى الموانئ

وقالت “سالم” لـ"صدى البلد"، إن إسناد إدارة الموانئ للقطاع الخاص خطوة مهمة تأخرت كثيرا ولكن جاءت أخيرا لتساهم بشكل كبير في إحداث تطوير كبير فى الموانئ وتقليل زمن الإفراجات الجمركية، لافتة إلى أنها كانت واحدة من ضمن أبرز الحاضرين مناقشة وثيقة ملكية الدولة لإدخال القطاع الخاص فى بعض مخصصات القطاع العام لأحداث نهضة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن أغلب الدول المتقدمة تقوم بمشاركة القطاع الخاص وينبغي نقل خبراتهم إلى مصر للخروج من نمطية القطاع العام والبيروقراطية والأيدي المرتعشة لفتح آفاق كبيرة تساعد في زيادة الإنتاج والتنمية المستدامة.

وأضافت النائبة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريكا أساسيا في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح.