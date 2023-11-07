الوضع يتأزم.. الناتو يقرر تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن دول الحلفاء يعتزمون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بعد أن أنهت روسيا انسحابها الليلة الماضية عند منتصف الليل.

وقال حلف الناتو في بيان له اليوم الثلاثاء: "يدين الحلفاء قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ونتيجة لذلك تعتزم الدول المتحالفة تعليق عمل معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لفترة طويلة".

وأضاف حلف الناتو أن الدول الأعضاء يعتزمون القيام بتعليق المعاهدة حسب الضرورة، وفقا لحقوقهم بموجب القانون الدولي، وهذا قرار يحظى بدعم كامل من جميع حلفاء الناتو.

ووفقا لبيان حلف شمال الأطلسي، كرر حلف الناتو التزامها المستمر بالحد من المخاطر العسكرية ومنع المفاهيم الخاطئة والصراعات.

ومن جانبها، أصدرت بريطانيا بياناً منفصلاً قالت فيه إنها ستعلق مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

كما قال مسؤول بـ وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال، إن تقاعس حلفاء الناتو في أعقاب انسحاب روسيا من شأنه أن يرسل إشارة خاطئة.

وأنهت روسيا انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، حيث قالت إنها "ستترك الباب مفتوحًا للحوار حول إحياء السيطرة على الأسلحة التقليدية في أوروبا".

وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في عام 1990 وتم تعديلها في عام 1997.