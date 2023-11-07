عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع يتأزم.. الناتو يقرر تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

حلف الناتو وروسيا
حلف الناتو وروسيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن دول الحلفاء يعتزمون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بعد أن أنهت روسيا انسحابها الليلة الماضية عند منتصف الليل.

 

وقال حلف الناتو في بيان له اليوم الثلاثاء: "يدين الحلفاء قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ونتيجة لذلك تعتزم الدول المتحالفة تعليق عمل معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لفترة طويلة".

 

وأضاف حلف الناتو أن الدول الأعضاء يعتزمون القيام بتعليق المعاهدة حسب الضرورة، وفقا لحقوقهم بموجب القانون الدولي، وهذا قرار يحظى بدعم كامل من جميع حلفاء الناتو.

 

ووفقا لبيان حلف شمال الأطلسي، كرر حلف الناتو التزامها المستمر بالحد من المخاطر العسكرية ومنع المفاهيم الخاطئة والصراعات.

 

ومن جانبها، أصدرت بريطانيا بياناً منفصلاً قالت فيه إنها ستعلق مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

 

كما قال مسؤول بـ وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال، إن تقاعس حلفاء الناتو في أعقاب انسحاب روسيا من شأنه أن يرسل إشارة خاطئة.

 

وأنهت روسيا انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، حيث قالت إنها "ستترك الباب مفتوحًا للحوار حول إحياء السيطرة على الأسلحة التقليدية في أوروبا".

وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في عام 1990 وتم تعديلها في عام 1997.

حلف الناتو يدين انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

مشروع خطير في غزة و3سيناريوهات.. تسريبات أوروبية بشأن قوات الناتو واحتلال القطاع|فيديوجراف

الناتو معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا حلف شمال الأطلسي روسيا اوروبا بريطانيا وزارة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

حلف الناتو يدين انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

مشروع خطير في غزة و3سيناريوهات.. تسريبات أوروبية بشأن قوات الناتو واحتلال القطاع|فيديوجراف

مشروع خطير في غزة.. تسريبات أوروبية بشأن قوات الناتو واحتلال القطاع| 3 سيناريوهات

الناتو في غزة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

الناتو: يجب ألا نلعب دورا مباشرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ترشيحاتنا

أمريكا تعلق التزاماتها بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

كارثة تضرب أوروبا.. تسريح آلاف الموظفين وفوضى عارمة تصيب الشركات

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال لا يحترم القانون الدولي وغزة تتعرض لحرب إبادة

إطلاق 20 صاروخا من الأراضي اللبنانية على إسرائيل

غيبوبة ونزيف بالمخ| كواليس إصابة العامري فاروق بوعكة صحية.. سقط خلال اجتماع مكتب الأهلي

عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ