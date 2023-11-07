عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أربعة أشهر إضراب.. نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود ترفض مقترحات الاستوديوهات

إضراب هوليوود
إضراب هوليوود

رفضت نقابة الممثلين المضربين في هوليوود، العرض الأخير والنهائي الذي قدمته الاستوديوهات، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لإنهاء الإضراب الذي يعرقل قطاع السينما الأمريكية منذ أشهر بحسب وكالة فرانس برس. 

 

يوقف إضراب هوليوود عجلة الإنتاج منذ 4 أشهر، ودرس المفاوضون عن نقابة ممثلي الشاشة (ساغ-أفترا) الاقتراح الذي قدم منذ السبت الماضي.

 

 

وفي بيان موجه لأعضاء النقابة نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، أوضحت اللجنة أنها عازمة على إنهاء الإضراب المستمر منذ 116 يوما "بشكل مسؤول"، لكنها لم تجد بعد أرضية مشتركة مع الهيئة التي تمثل شركات الإنتاج العملاقة ديزني ونتفليكس ووارنر براذرز ويونيفرسال وباراماونت وسوني.

 

وجاء في البيان "هناك بنود أساسية لم نتفق عليها بعد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي"، مضيفا "سنبقيكم على إطلاع بتطورات الأحداث".

 

وتزايدت الضغوط سريعا من أجل التوصل إلى اتفاق، ويعاني الممثلون العاطلون عن العمل صعوبات متزايدة لتغطية نفقاتهم، فيما تواجه الاستوديوهات بالفعل ثغرات كبيرة في جداول إصداراتها للعام المقبل وما بعده.

 

 

تمثل نقابة ممثلي الشاشة، نحو 160 ألف فنان، وتتمثل الأزمة في أنه أصبح من المستحيل تقريبا كسب حياة كريمة من هذه المهنة، بعدما فشلت هياكل الأجور القائمة منذ سنوات طويلة في مواكبة التضخم والتغيرات في القطاع.

 

وأدى نمو منصات البث التدفقي التي تطلب عادة عددا أقل من الحلقات لكل مسلسل، وتدفع عوائد متدنية للممثلين عند إعادة بث عمل ناجح، إلى تآكل أرباح هؤلاء الممثلين بشدة.

 

لكن استخدام الذكاء الاصطناعي، وخصوصا فكرة إمكان الاستعانة بشكل الممثل بعد فترة طويلة من تصوير الدور، كان من النقاط الشائكة في المفاوضات.

 

هوليوود إضراب هوليوود استخدام الذكاء الاصطناعى الاستوديوهات حياة كريمة فرانس برس وكالة فرانس برس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

وصلوا مليون.. استمرار نزيف إلغاء المتابعات على حساب بيومي فؤاد

إكسبو 2030| هاني فرحات: الرسالة وصلت من باريس وفخور باستقبال الجمهور

تامر حسنى يكشف عن إصابته بالاكتئاب وطريقة علاج طنين الأذن |فيديو

من على جبل المقطم.. ابنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين.. اعرف السبب

جمال العدل فى ضيافة برنامج "حبر سرى ".. الخميس والجمعة

أخبار الفن| ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. نقابة الممثلين توقف بعض الشباب عن العمل

بعد تأجيله.. اعرف موعد حفل أنغام في الإمارات

إيرادات فيلم سكر منذ طرحه في السينمات وحتى الآن

ترشيحاتنا

تسلا تبدأ إنتاج الجيل الجديد من سيارتها الاقتصادية في ألمانيا

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

برشاقة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

الصليب الأحمر: إنهاء حياة الأطفال في غزة إخفاق أخلاقي للعالم بأسره

طالبت بمحاسبة المستوطنين.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال هاريس ورئيس إسرائيل

بعد ضربة القوة الجوية.. إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب الاتحاد السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ