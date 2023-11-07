بعد أربعة أشهر إضراب.. نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود ترفض مقترحات الاستوديوهات

رفضت نقابة الممثلين المضربين في هوليوود، العرض الأخير والنهائي الذي قدمته الاستوديوهات، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لإنهاء الإضراب الذي يعرقل قطاع السينما الأمريكية منذ أشهر بحسب وكالة فرانس برس.

يوقف إضراب هوليوود عجلة الإنتاج منذ 4 أشهر، ودرس المفاوضون عن نقابة ممثلي الشاشة (ساغ-أفترا) الاقتراح الذي قدم منذ السبت الماضي.

وفي بيان موجه لأعضاء النقابة نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، أوضحت اللجنة أنها عازمة على إنهاء الإضراب المستمر منذ 116 يوما "بشكل مسؤول"، لكنها لم تجد بعد أرضية مشتركة مع الهيئة التي تمثل شركات الإنتاج العملاقة ديزني ونتفليكس ووارنر براذرز ويونيفرسال وباراماونت وسوني.

وجاء في البيان "هناك بنود أساسية لم نتفق عليها بعد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي"، مضيفا "سنبقيكم على إطلاع بتطورات الأحداث".

وتزايدت الضغوط سريعا من أجل التوصل إلى اتفاق، ويعاني الممثلون العاطلون عن العمل صعوبات متزايدة لتغطية نفقاتهم، فيما تواجه الاستوديوهات بالفعل ثغرات كبيرة في جداول إصداراتها للعام المقبل وما بعده.

تمثل نقابة ممثلي الشاشة، نحو 160 ألف فنان، وتتمثل الأزمة في أنه أصبح من المستحيل تقريبا كسب حياة كريمة من هذه المهنة، بعدما فشلت هياكل الأجور القائمة منذ سنوات طويلة في مواكبة التضخم والتغيرات في القطاع.

وأدى نمو منصات البث التدفقي التي تطلب عادة عددا أقل من الحلقات لكل مسلسل، وتدفع عوائد متدنية للممثلين عند إعادة بث عمل ناجح، إلى تآكل أرباح هؤلاء الممثلين بشدة.

لكن استخدام الذكاء الاصطناعي، وخصوصا فكرة إمكان الاستعانة بشكل الممثل بعد فترة طويلة من تصوير الدور، كان من النقاط الشائكة في المفاوضات.