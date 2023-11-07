غير الحصوات .. 7 أمراض تهدد المرارة

المرارة هي كيس يقع تحت الكبد ويقوم بتخزين وتركيز الصفراء المنتجة في الكبد.

و تساعد الصفراء في هضم الدهون ويتم إطلاقها من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة العليا استجابة للطعام (خاصة الدهون).

و يعتقد الكثير من الأشخاص، أن الحصوات هي المرض الوحيد الذي يصيب المرارة ولكن في الحقيقه هناك مجموعة متنوعة من الأمراض التي تصيبها.

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine تشمل أنواع أمراض المرارة ما يلي:

التهاب المرارة (التهاب المرارة)

حصوات المرارة

مرض المرارة الحاد المزمن (حيث لا تعمل الحركات الطبيعية اللازمة لتفريغ المرارة بشكل جيد)

الغرغرينا أو الخراجات

نمو الأنسجة في المرارة

العيوب الخلقية للمرارة

التهاب الأقنية الصفراوية المصلب

أورام المرارة والقنوات الصفراوية.