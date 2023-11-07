إشراف كامل على منظومة الدفاع الجوي| تفاصيل حزمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل في حربها على غزة

نشرت صحيفة كالكاليست العبرية، تقريرا عن ككافة تفاصيل الأسلحة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إرسالها إلى تل أبيب، ومن المنتظر أن تستكملها خلال الفترة المقبلة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 14 مليار دولار، بحسب ما تم تخصيصه داخل الكونجرس الأمريكي، وتحدثت الصحيفة، أن تلك الحزمة العسكرية من المساعدات تتضمن إشراف كامل على منظومة الدفاع الجوي داخل إسرائيل، بهدف وقف خطر الصواريخ الفلسطينية واللبنانية على إسرائيل بعد أن عجزت تل أبيب عن ردعها رغم ما تقوم بها من عمليات قصف على مدار الساعة داخل قطاع غزة.

وذكرت لتقرير الصحيفة الذي اطلعت عليه "صدي البلد"، أن هناك المساعدات بدأت تتدفق إلى الجيش الإسرائيلي، ومن المنتظر أن تستكمل واشنطن إرسالها وفق خطة متق عليها بين البنتاجون الأمريكي والجيش الإسرائيلي وذلك بعد دراسة الواقع الجديد الذي تشهد الساحة الداخلية لإسرائيل مع معركة طوفان الأقصى.

14 مليار دولار وتوسيع قدرات الدفاع الصاروخي

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار ستؤدي إلى توسيع قدرات إسرائيل الدفاعية ضد الصواريخ؛ ونقلت عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تعتزم أيضًا نقل إسرائيل قنابل دقيقة التوجيه من نوع سبايس بقيمة 320 مليون دولار

ومن المنتظر أن عمل حزمة المساعدات التي اقترحتها إدارة بايدن لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار على توسيع قدرات الدفاع الصاروخي بشكل كبير، بما في ذلك مضاعفة عدد منصات إطلاق القبة الحديدية وزيادة الإنفاق الأمريكي على النظام، وفقًا لتقرير لصحيفة بلومبرج الأمريكية، و استنادًا إلى مسؤولين كبار في الإدارة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

تطوير القبة الحديدية بعد خرقها

ووفقا لما جاء بالتقرير، فإن الحزمة تتضمن تمويلا لبناء ما يصل إلى مائة قاذفة إضافية للقبة الحديدية وما لا يقل عن 14000 صاروخ اعتراضي من طراز TAMIR (الصاروخ الاعتراضي الذي يتم إطلاقه من نظام القبة الحديدية)، واليوم، تشتمل كل بطاريات القبة الحديدية العشر الموجودة على ما بين 3 إلى 4 بطاريات، وكذلك منصات الإطلاق، 20 صاروخًا اعتراضيًا من طراز تامي، لذلك، وبتقدير ويس رومبو من مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية، فإن كمية القاذفات التي سيتم نقلها تشير إلى إنشاء نحو 25 بطارية جديدة، إلا أنه أشار إلى أن بعض القاذفات الجديدة من المرجح أن تحل المعدات محل البطاريات الموجودة ولن تضيف بالضرورة المزيد من القدرات.

ورغم رفض وزارة الدفاع الأمريكية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن تقديم تفاصيل محددة حول هذا الأمر، إلا أن التقرير كشف أنه ستستفيد من حزمة المساعدات شركة رافائيل - الأنظمة القتالية المتقدمة، بالإضافة إلى شركة الدفاع الأمريكية العملاقة RTX، التي تمتلك شركة Raytheon، وشركة Pratt & Whitneyالتي ستوفر مكونات الصواريخ، وجدير بالذكر أنه في عام 2014، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إنتاج مشترك تسمح بإنتاج مكونات النظام في الولايات المتحدة الأمريكية.

قنابل ذكية ومشورات عسكرية

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن تعزيز القبة الحديدية يضاف إلى إجمالي المساعدات الأمريكية منذ هجوم حماس، والتي تشمل حتى الآن قنابل ذكية من صنع شركة بوينغ، وتقديم المشورة بشأن المختطفين، وتسهيل الوصول إلى الاحتياطيات العسكرية الإقليمية الأمريكية الموجودة في إسرائيل.

وبحسب التقرير فإن طلب تمويل أنظمة الدفاع الصاروخي يصل إلى 4 مليارات دولار سيتم تقسيمها بين نظام القبة الحديدية ومنظومة ديفيد سلينغ. وأكد البنتاغون أن 3 مليارات دولار مخصصة للقبة الحديدية ومليار دولار لمقلاع داود، الذي مول شراء 650 صاروخًا اعتراضيًا ومعدات ذات صلة من تصنيع شركة RTX أيضًا، ومنذ عام 2005، خصص الكونجرس أكثر من 2.4 مليار دولار لتطوير مقلاع ديفيد.

أنظمة قتال متطورة للطائرات

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الأمريكية تعتزم أيضًا نقل قنابل دقيقة التوجيه من نوع سبايس إلى إسرائيل بقيمة 320 مليون دولار. بالفعل في الأسبوع الماضي، أرسلت الإدارة طلبًا لإخطار رسمي لرؤساء الكونجرس حول نية نقل القنابل المخصصة للطائرات المقاتلة، وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة رافائيل الأمريكية بنقل القنابل إلى الشركة الإسرائيلية الأم رافائيل لأنظمة القتال المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع.

كما تتضمن الخطة تقديم الدعم والمساعدة في التجميع والاختبار ونقل التقنيات الإضافية المتعلقة بـ استخدام السلاح، وقد نقلت الإدارة بالفعل أسلحة مماثلة إلى إسرائيل بقيمة 402 مليون دولار في عام 2020، وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، طلبت إسرائيل نقل الصواريخ حتى قبل هجوم حماس.