أمريكا تعلق التزاماتها بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

بعد قرار روسيا..

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض جيك سوليفان، إن قرار تعليق الولايات المتحدة بالتزاماتها بـ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا حظي بدعم حلفاء الناتو وشركاء من خارج الحلف.

ووفقا للبيان المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، ستعلق الولايات المتحدة تنفيذ جميع التزاماتها بموجب معاهدة القوات التقليدية في أوروبا اعتبارا من 7 ديسمبر 2023.

وقال سوليفان: "تم اتخاذ هذا القرار بتعليق التزاماتنا بموجب معاهدة القوات التقليدية في أوروبا بالتشاور والتنسيق الوثيق مع حلفائنا في حلف الناتو".

وأضاف سوليفان في البيان: "أن العديد من شركائنا في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ليسوا أعضاء في الناتو يؤيدون أيضًا تعليق التزامات معاهدة القوات التقليدية في أوروبا ردًا على تصرفات روسيا".

ووفقاً لمستشار الأمن القومي بـ البيت الأبيض، فإن انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، إلى جانب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "أدى إلى تغيير جذري في الظروف التي كانت ضرورية لموافقة الدول الأطراف في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا على الالتزام بالمعاهدة، كما أحدث تحولاً جذرياً في المعاهدة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن إجراءات انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا قد اكتملت في منتصف ليل 7 نوفمبر، ولم تعد الوثيقة موجودة بالنسبة لموسكو.

تم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في عام 1990 وتم تعديلها في عام 1997.