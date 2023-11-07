عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش اليمني

نجا رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة أثناء عودته من جولة خارجية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (سبتمبر نت) اليوم.

وفي وقت سابق، أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في اتجاه مواقع الجيش في شمال غرب، وغرب محافظة تعز.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في محيط الدفاع الجوي، شمالي غرب مدينة تعز، مشيراً إلى أن الجيش اليمني تمكن من إحباط محاولة تسلل للمليشيات باتجاه مواقع الجيش، في منطقة الكدمة، التابعة لمديرية مقبنة، في الريف الغربي للمحافظة.

الجيش اليمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

رويترز: إجلاء أول مجموعة كنديين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية

أين المنظمات الدولية؟.. روسيا ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

قوات أممية.. جنوب إفريقيا توجه رسالة لدول العالم بشأن الأوضاع في غزة

تصعيد الهجمات.. الرجل الثاني في حزب الله يهدد إسرائيل

من لبنان.. ضربات صاروخية كثيفة تستهدف شمال إسرائيل

الأمم المتحدة: 569 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ 21 أكتوبر الماضي

ترشيحاتنا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بـ سوريا

الصحة: علاج 97.1% من إجمالي قوائم الانتظار بمحافظة الغربية خلال أكتوبر الماضي

ارتفع أمام 6 عملات.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 الخميس

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

وظائف خالية بشركة مصر للطيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ