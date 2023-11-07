نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

نجا رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة أثناء عودته من جولة خارجية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (سبتمبر نت) اليوم.

وفي وقت سابق، أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في اتجاه مواقع الجيش في شمال غرب، وغرب محافظة تعز.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في محيط الدفاع الجوي، شمالي غرب مدينة تعز، مشيراً إلى أن الجيش اليمني تمكن من إحباط محاولة تسلل للمليشيات باتجاه مواقع الجيش، في منطقة الكدمة، التابعة لمديرية مقبنة، في الريف الغربي للمحافظة.