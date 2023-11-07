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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتقديم الدعم للأشقاء في غزة..

وفد من قيادات كتلة الحوار يزور مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بمصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد من قيادات كتلة الحوار، مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بمصر وذلك لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والوصول إلى كيفية تقديم العون لأشقائنا في فلسطين بشكل مؤثر .

وقال مصطفى جعفر سالمان أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة وعضو مؤسس كتلة الحوار، خلال الزيارة، إن الشعب الفلسطينى يقاوم عن حقه ويدافع عن أرضه وليس كما يزعم الإعلام الغربى بأن هناك جماعات إرهابية من أجل تضليل الرأى العام العالمي".

وأضاف "سالمان"، أن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية هو انعكاس لإرادة الشعب المصرى ولإرادة الشرفاء من مجتمعات العالم، كما أنه تأكيد على الموقف المصرى الثابت من القضايا العربية للأشقاء فى فلسطين وليبيا والسودان".


وأوضح مصطفى جعفر أن مصر قيادة وشعب يدعمون اشقائهم في فلسطين ويؤمنون بحقهم في الاراضى الفلسطينية موضحا ان وجود مقر لاتحاد المرأة الفلسطينية في مصر من دواعي السرور لأن مصر هي القلب الكبير والبيت الثاني ، مشيرا إلى أن التاريخ يقول انه على مر العصور مصر  بيت للعروبة والدفاع عن القضايا الانسانية عامة والعربية والفلسطينية بصفة خاصة .

وأكد عضو مؤسس كتلة الحوار أن "الاحتلال" هى الخاسر الأكبر مما يحدث الآن رغم الجرائم التى ارتكبوها، فلم يحققوا حتى الآن تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسرى للفسطينيين والذى وقفت أمامه الدولة المصرية، وحتى الآن مصر هى الفاعل الرئيسى للوقوف أمام الاحتلال لدعم القضية، كما وقفنا ضد الإغراءات والضغوطات والمخططات وكان لنا موقف صلب يدل على إرادة وطنية حقيقية.
 

فلسطين القضية الفلسطينية السودان الدعم النفسى

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