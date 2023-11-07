رضا شحاتة: قرار فتوح وصبحي والزناري الخروج من معسكر الفريق غير مفهوم

قال رضا شحاتة نجم كرة القدم المصرية السابق، إن خروج كل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري من معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة زد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، أمر غريب على لاعبين من المفترض كبار.

وقال رضا شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" موقف ثلاثي الزمالك وخروجهم من المعسكر أمر غريب ومش مفهوم، ولا أفهم ماذا كان يدور فى أفكارهم، خاصًة أن منهم فتوح وصبحي من المفترض يكونوا فى جاهزية بسبب المنتخب الوطني والمشاركة فى تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف:" أري أنه كان لابد من التحقيق مع اللاعبين قبل قرار مجلس الإدارة بعرضهم للبيع، لأن إذا عادوا اللاعبين مرة أخري للمشاركة مع الفريق سيكون المجلس فى حرج، فكان لابد التحقيق أولًا ثم القرارات.