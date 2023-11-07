عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تُتوج ببطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف للمكفوفين

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تتويج المنتخب الوطني الأول لكرة الهدف للمكفوفين بالمركز الأول في منافسات بطولة الأهرامات الدولية الثانية التي استضافتها القاهرة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 5 فرق هي منتخب مصر، السعودية، العراق، رومانيا، ونادى ألعاب دمنهور.

أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى الإصرار والتحدى الذى يتحلي به أبطال مصر البارالمبين في مختلف الألعاب الرياضية، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، وسيكون لاعبو كرة القدم الذين يلعبونها برجل واحدة من ذوى القدرات والهمم امتداداً لتلك الإنجازات.

حضر المباراة النهائية الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية.

وفاز المنتخب المصري على نظيره السعودي بنتيجة 7 / 0 في المباراة النهائية بعد أداء مميز قدمه الفراعنة خلال البطولة وسط حالة من التفاؤل والطمأنينة على الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات المدير الفني.

وأشادت الدكتورة سونيا عبد الوهاب، بجهود اللجنة المنظمة للبطولة بعد النجاح المميز التي حققته في ظل المشاركة الفعالة من جانب الفرق المشاركة، مؤكدًة على أن الدكتور أشرف صبحي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو التأهل لدورة الألعاب البارالمبية 2024 وكذلك جميع رياضات أصحاب الهمم كونها تحظى باهتمام بالغ من جميع مؤسسات الدولة.

وشدد عوين على الدور المتميز الذي يقوم به مسئولو وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بعد الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد خلال الفترة الماضية، موكدًا أن البطولة تعد أحد المحطات الهامة للفريق قبل إقامة بطولة أفريقيا لكرة الهدف المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

ترشيحاتنا

شرط جزائي مليار يورو.. تجديد عقد إدواردو كامافينجا مع ريال مدريد حتى 2029

عقوبة المماطلة في سداد الديون.. دار الإفتاء تحذر

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة نظيره الأمريكي |تفاصيل

السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب الأوضاع في غزة

رونالدو على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد مع النصر السعودي

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث للجسم عند تدخينها يوميا؟

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ