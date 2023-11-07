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رئيس التحرير
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محافظات

هشام آمنة: الانتهاء من تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابتة وتشغيل 37 متنقلًا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في متابعة منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، حيث تم تعديل المدد المطلوبة لأداء بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم نهو تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابت من إجمالى 341 مركزا وتم تسليم وتشغيل عدد 37 مركزا تكنولوجيا متنقل من إجمالى 50 سيارة.


جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.


وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم نهو تطوير عدد 13 مراكز ثابتة ليصبح إجمالى ماتم تطويره 318 مركز تكنولوجى ثابت خلال العام المالى الماضي ، وجارى نهو تطوير عدد 23 مركز تكنولوجى ثابت وجارى تسليم عدد 13 سيارة المتبقية لمراكز المتنقلة خلال العام المالى الحالي 2023 – 2024 .


وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة ووحدة متابعة المشروعات والإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقييم معدل أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العمل بالمراكز التكنولوجية وتبسيط وتوحيد الإجراءات للخدمات المقدمة للمراكز التكنولوجية.


وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين على المنظومة لبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية عن طريق إعداد وتنفيذ حزمة من التدريبات بالإضافة إلي العديد من الدورات التدريبة التي تم تقدمها لكافة المسئولين عن تقديم الخدمات سواء العاملين في المراكز التكنولوجية أو رؤسائهم أو مشرفي النظام أو العاملين في لجان المتابعة أو العاملين في الإدارات الخلفية المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات .
وقال اللواء هشام آمنة أنه تم حصر جميع المشاكل التي تواجه العاملين بالمراكز التكنولوجية أثناء العمل على المنظومة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة للعمل على حلها وتم حل معظم المشاكل التي تم عرضها وكذا التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة لعمل تعديلات فنية على المنظومة تكون قادرة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني ، لافتاص إلى أنه يتم متابعة المحافظات لإدخال بيانات الكم المتراكم عن طريق الإستعانة بموظفي الخدمة العامة وبالفعل تم تسجيل نسبة كبيرة من الكم المتراكم وإعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير نمط حضاري ومظهر لائق للعاملين .


وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم عقد إجتماعات دورية خلال العام مع لجان المتابعة بالمحافظات لدفعهم على إعداد تقارير منتظمة تعكس أداء المراكز التكنولوجية يتم رفعها لرؤساء المراكز والمدن والسلطة المختصة ومتابعة ومخاطبة وزارة التخطيط لدعم المحافظات بإحتياجتها من المهندسين بنظام العقود بالمراكز وتوفير الإحتياجات الخاصة بالمحافظات من أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وسكنر، وزى موحد لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وإتاحة الخدمات المحلية إلكترونيًا والتحصيل الإلكترونى .

لجنة الادارة المحلية مجلس النواب هشام امنة

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