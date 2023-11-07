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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مساعد رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة يجري جوله تفقدية بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة

صدى البلد

قام المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولو المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد المشروعات الجارية بالمدينة بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجستية بمدينه أكتوبر الجديده، وكان في استقبالهم المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز ومسئولو جهاز المدينة والجهات المشرفة على المشروعات.

ومن جانبه ، صرح المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه جار الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد لربط الأحياء الخمسة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت الـ 60 مليون جنيه.

وأضاف عبد المقصود ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 15 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجاري تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بنسب تنفيذ تجاوزت الـ 75%، مشيرا إلى أنه تم البدء في مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي، ومشروع تنفيذ مرافق المنطقة اللوجيستية.

وأشار عبد المقصود، إلى أن الجهاز قارب على الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (220/22/22 ك ف) وسعة (3*125 م.ف.أ) بقيمة إجمالية تعدت الـ 900 مليون جنيه.
 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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