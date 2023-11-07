بيان مهم من حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، موسى أبو مرزوق، إن حماس عثرت على امرأتين روسيتين بين الرهائن، لكن بسبب عدم وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، لم يكن من الممكن إطلاق سراحهما.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال أحد أبو مرزوق، إن “أعضاء الحركة بحثوا وعثروا على امرأتين روسيتين من ضمن الرهائن”.

وقال أبو مرزوق عن الرهائن: "سنطلق سراحهما لكن القتال يجب أن يتوقف".

وأضاف: “لن تتمكن حماس من إطلاق سراح النساء الروسيات والرهائن الآخرين وتسليهم إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا إذا توقف الجانب الإسرائيلي عن إطلاق النار”.